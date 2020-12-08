Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin 100 milyon doz sipariş ettiği Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının deneme sonuçlarına ilişkin rapor yayınlandı. İngiltere ve Brezilya'daki denemelere ilişkin sonuçlarda, aşının iki tam doz verilen gönüllülerde etkinliğinin yüzde 62 olduğu, ancak yarım ve ardından tam doz verilen başka bir katılımcı gruptaki etkinliğin yüzde 90 olduğu belirtildi. Sonuçlar bir araya getirildiğinde, aşının genel etkililiğinin yüzde 70.4 olduğu belirtildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirlenen aşı etkililiğinin minimum yüzde 50'nin üzerinde olması kuralına dayanarak Oxford-AstraZeneca aşısının "etkili" olduğu ifade edildi.

İngiltere'de kullanımı onaylanan Pfizer ve BioNTech'in aşı denemelerinde yüzde 90'dan fazla etkinlik seviyeleri bildirilmesine rağmen AstraZeneca ve Oxford'un aşısı, daha ucuz ve dağıtımı daha kolay olacağı için, salgınla mücadelede önemli görülüyor. AstraZeneca’nın araştırma ve geliştirme başkanı Mene Pangalos, dünya çapında aşının onay taleplerine bu yıl bitmeden başvurulabileceğini söyleyerek, "Verileri Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) göndereceğiz" dedi.