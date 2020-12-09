Fransa'nın Savoie bölgesinde mürettebat dahil 6 kişinin bulunduğu bir helikopter düştü. Enkaza ulaşılmaya çalışılıyor.
Fransa’da 6 kişiyi taşıyan helikopter düştü: Enkaza ulaşılmaya çalışılıyor
09.12.2020 - 00:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 00:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın Savoie bölgesinde mürettebat dahil 6 kişinin bulunduğu bir helikopter düştü. Enkaza ulaşılmaya çalışılıyor.
Etiketler : fransa,savoie,
751931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/751931.aspx
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