Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri geçtiğimiz aylarda, Sinopharm ilaç firmasının Çin Ulusal Biotec Grubu (CNBG) birimi olan Pekin Biyolojik Ürün Enstitüsü tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 3. aşama klinik denemelerini başlatmış, Eylül ayında da aşının belirli gruplar için acil kullanımını onaylamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Sinopharm‘ın geliştirdiği aşının virüse karşı yüzde 86 etkinliğe sahip olduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca, analiz sonucunda aşının yüzde 99 nötralize edici antikor serokonversiyon oranına sahip olduğu belirtilerek, orta ve şiddetli hastalık vakalarını önlemede yüzde 100 etkinlik gösterdiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, aşının ara faz analizinde ciddi bir güvenlik endişesine rastlanmadığı da kaydedilirken, aşının ülkedeki denemelerine 125 milletten 31 bin gönüllünün katıldığı bilgisi paylaşıldı. Katılımcılarda görülen yan etkiler, kaç gönüllüye aşı verildiği ve kaç gönüllünün plasebo aldığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, korona virüse karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının klinik denemelerine katılacak gönüllüler aradığını duyurdu. Sinopharm’ın korona virüs aşısının denemeleri ise Mısır, Ürdün ve Bahreyn’de sürdürülüyor.