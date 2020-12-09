Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etiyopya, kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin esir aldığı yaklaşık 1000 ordu mensubunun kurtarıldığını duyurdu.

Ordu sözcülerinden Tümgeneral Mohammed Tessema, yaptığı açıklamada, aralarında bir generalin de bulunduğu yaklaşık 1000 askerin, ordu ve polis kuvvetlerinin ortak operasyonuyla kurtarıldığını söyledi.

Tessema, askerlerin TPLF'nin Kuzey Komutanlığına 3 Kasım'da yaptığı saldırı öncesinde düzenlenen bir akşam yemeğinde topluca esir alındığını ve kurtarılanlar arasında Tuğgeneral Adamneh Mengiste'nin de olduğunu belirtti.

Etiyopya ulusal ordusunun TPLF'nin saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin de Sudan'a sığındığı belirtiliyor.

Yüz binlerce kişinin çatışmalardan ötürü yerinde olduğu bölgede Birleşmiş Milletler (BM) ve çok sayıda sivil toplum örgütü geniş çaplı bir insani yardım çalışması için Addis Ababa hükümetinin iznini bekliyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçen hafta, eyaletin başkenti Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.