Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika'nın Florida eyaletindeki Jackson Memorial Hastanesinde elektroensefalografi (EEG) teknisyeni olarak çalışan 41 yaşındaki Rosa Felipe, dokuz ay önce koronavirüse yakalandı. Genç kadının diyabet ve astım gibi kronik hastalıkları olduğu için durumu iyice ağırlaşınca hastaneye yatırıldı.

Felç geçiren talihsiz kadın, Christine E. Lynn Rehabilitasyon Merkezinde felç tedavisi de gördü. Yoğun bakım servisinde yapılan uzun tedavinin ardından Felipe, tam dokuz ay sonra sağlığına kavuştu.

Hastane çıkışı akarabalarıyla hasret giderirken sevinç gözyaşları döktü.