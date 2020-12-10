Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler, olayları beraberinde getirdi. Protestocular, Seyitsadık ilçesindeki bazı siyasi parti binaları ve resmî daireleri ateşe verdi. Mesut Barzani liderliğindeki KDP'ye ait binaya girmeye çalışan protestoculara ateş açılırken, çıkan olaylarda yedi kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Pencivin'deki KDP yetkililerinden Bekir Abdullah, saldırganların PKK'lı teröristler olduğunu söyledi. Terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çekilmediğini açıklayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani de Süleymaniye'deki hükûmet aleyhtarı gösterilerde de PKK'lı teröristlerin yer aldığı imasında bulundu. Gösterilerde şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulunan ancak örgütün ismini söylemeyen Barzani "Göstericiler arasında Suriye vatandaşları ve Kürdistan Bölgesi'nin dışından gelenler var. Bir grup, göstericiler arasına sızarak eylemlerin yönünü değiştirdi ve parti ile kamu binalarına saldırdı. Bu hak ve maaşın talep edilmesi biçimi değildir" dedi.

TERÖRİSTLER SİNCAR’DAN ÇEKİLMEDİ

Barzani, gazetecilerin Erbil ve Bağdat arasındaki Sincar Anlaşması'nı hatırlatması üzerine şunları söyledi: Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını bekliyoruz ancak henüz uygulamaya konulmadı. PKK ve ona bağlı hiçbir güç Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildiler ve tekrar geri döndüler. Aksine sayıları daha da arttı. Kürdistan Demokrat Partisinin Süleymaniye'nin Pencivin ilçesindeki binasına gerçekleştirilen saldırıda bir Peşmerge kanas tüfeği ile vuruldu. Devlet ve parti kurumları silah zoru ile işgal edildi ve yakıldı. Bunlar gösterici değil.