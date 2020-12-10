Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'nın futbolu önemli bir isimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. İtalyan basınında, uzun süredir bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen 64 yaşındaki Paolo Rossi, bugün hayatını kaybetti.

Rossi; Vicenza, Juventus, Milan ve Hellas Verona takımlarında top koşturmuştu.