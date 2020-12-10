İtalya'nın futbolu önemli bir isimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. İtalyan basınında, uzun süredir bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen 64 yaşındaki Paolo Rossi, bugün hayatını kaybetti.
Rossi; Vicenza, Juventus, Milan ve Hellas Verona takımlarında top koşturmuştu.
İtalya futbolunun efsanesi Paolo Rossi hayatını kaybetti
10.12.2020 - 15:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya futbolunun efsane isimlerinden Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.
İtalya'nın futbolu önemli bir isimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. İtalyan basınında, uzun süredir bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen 64 yaşındaki Paolo Rossi, bugün hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Paolo Rossi,
752297 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/752297.aspx
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