Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika'da yeni bir gagalı balina türünün keşfedildiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, geçen ay Sea Shepherd Doğayı Koruma Topluluğundan bir grup bilim adamı, San Benito Adası yakınlarında 3 gagalı balina tespit etti.

Bilim adamları, balinaların fotoğraflarını çekti, görüntülerini ve su altında çıkardıkları akustik sinyalleri kaydetti.

Araştırmacılar Gustavo Cardenas Hinojosa, Jay Barlow ve Elizabeth Henderson; fotoğraf, görüntü ve ses kayıtlarını incelediklerini belirterek bu 3 balinanın görünüşleri ve seslerinin diğer balina türlerinden farklı olduğunu ifade etti.

Yeni bir balina türü keşfettikleri konusunda neredeyse emin olduklarını belirten araştırmacılar, bölgeden aldıkları su örneklerinin laboratuvarda analiz edileceğini aktardı.