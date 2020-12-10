Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 2 ay önce çalışmaya giden ve Dubai'de pasaportlarına el konulan Türk işçiler, yurda döndü.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kahire üzerinden İstanbul'a gelen 10 işçi, havalimanında, firma sahibi Ahmet Dönmezoğlu tarafından karşılandı.

İşçilerden Hasan Taze, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dubai'de zor günler yaşadıklarını söyledi.

Yurda döndükleri için mutlu olduklarını dile getiren Taze, "Yaklaşık 60 günden beri Birleşik Arap Emirleri'ndeydik. Bunun son 10-15 gününde mahsur kaldık. Türkiye'ye gelmek istedik ama gelemedik. Oraya çalışmak için gittiğimiz şirketle de oranın polisiyle de birçok sorun yaşadık." dedi.

Polisin, 7 arkadaşının pasaportuna el koyduğunu, tercümanın, yerel polisteki tanıdıkları aracılığıyla pasaportları alabildiklerini anlatan Taze, şöyle konuştu:

"Şirketimiz bizim için operasyon başlattı. Bize vize yasağı koyan şirketle görüştü. Bize 'Sizi rehin tutacağız ki oradan bir şeyler alalım.' dediler. Ama sağ olsun devletimiz, konsolosluğumuz ve şirketimiz bizleri oradan kurtardı. Dubai'de çalışacağımızı sanıyorduk ancak daha sonra Abu Dabi'de çalışacağımızı öğrendik. Dubai'de bizi çalıştırdılar, sonra ne yaptıysak bizi Abu Dabi'ye geçirmediler. Bizleri Dubai'de günlerce beklettiler. Abu Dabi'ye geçmek isteyen arkadaşlarımızı tutukladılar. En son 10-15 gün Abu Dabi'de mahsur kaldık."

Firma sahibi Ahmet Dönmezoğlu da yıllarca yurt içi ve yurt dışında önemli projeler yaptıklarını, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını aktardı.

Ulaşım ve teknolojik fikirler üreten firma olarak Dubai'de bir şirketle anlaşma yaptıktan sonra işçileri Dubai'ye gönderdiklerini dile getiren Dönmezoğlu şöyle devam etti:

"Ancak arkadaşlarımız oraya indiğinde firmadan 180 derece değişen bir davranış gördük. İlk önce arkadaşlarımızın bu konuda samimi olup olmadıklarını araştırdık. Çünkü hakkaniyet çok önemli. Firmaya arkadaşlarımızın Türkiye'ye geri dönmesini istediğimizi ve alacaklarımızdan feragat ettiğimizi söyledik. Onların taahhüt ettiği ödemeleri de istemediğimizi söyledik. O firma işçilerimize uçuş yasağı koydurup Türkiye'ye uçuşlarını engelledi."

Dönmezoğlu, firmaya dava açacaklarını kaydetti.