Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, yaptığı yazılı açıklamada, 3 yıldan fazla bir süre sonra Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönmeleri için gerekli koşulların sağlanamamasının, gerek bu ülkedeki mülteciler gerekse Bangladeş için "tahammül edilemez" bir durum oluşturduğunu belirtti.

Bhasan Char Adası'nın savunmasız durumdaki 1642 Arakanlı Müslümanı güvenli bir şekilde barındırmaya uygun olup olmadığına ilişkin BM tarafından "bağımsız bir BM değerlendirmesinin" yapılmadığına işaret eden Andrews, bu kişilerin BM'nin incelemesi olmadan adaya yerleştirilmesine tepki gösterdi. Andrews, "Bu doğrulamalar ve değerlendirmeler herkesin yararınadır" ifadesini kullandı.

Arakanlı Müslümanların zorla evlerinden ve yurtlarından edildiklerini ve hayatlarını kurtarmak için Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldıklarının altını çizen Andrews, "Kendi evlerine dönmek istiyorlar ve hak ediyorlar. Hata yapmayalım, Rohingya krizi Myanmar'dan kaynaklandı ve ancak Myanmar'da çözülebilir. Myanmar hükümeti bu krizi sona erdirmek için ahlaki ve yasal sorumluluğa sahiptir." uyarısını yaptı.

Andrew, Arakanlı Müslümanların adaya yeniden yerleştirilmelerinin "yanlış bilgilendirme yoluyla istemsiz olarak" yapıldığına dair haberlerden de endişe duyduğunu kaydetti.

Arakanlı Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşınmaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı. Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyordu.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Bangladeş, cuma günü Myanmar'daki baskı ve şiddetten kaçarak ülkeye sığınan Arakanlıları Bengal Körfezi açıklarında Bhasan Char Adası'na yerleştirmeye başlamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.