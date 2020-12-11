Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız basınından saklanan görüntüler, Quotidien isimli televizyon programının sunucusu Yann Barthes'in, Mısır Cumhurbaşkanlığının resmî sitesinde yayımlanan videoyu paylaşmasıyla gün yüzüne çıktı. Görüntülerde Sisi'nin kırmızı halıyla Fransız mevkidaşı Macron tarafından karşılanması ve düzenlenen resmî tören yer alıyor. Sunucu Barthes, Macron'un basınla paylaşılan resmî programında yer almayan törene ilişkin görüntülerin, sadece Sisi’nin kameramanı tarafından kayıt altına alındığını ifade etti. Barthes, Fransızlardan gizli tutulmaya çalışılan görüşmede, Sisi'ye Légion d'honneur nişanı verildiğini kaydetti. Şeref nişanı olarak da bilinen Ordre national de la Légion d'honneur, Napolyon Bonapart'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak kabul edildi. Macron, Elysee Sarayı'nda 7 Aralık'ta mevkidaşı Sisi'yi kırmızı halıyla karşılamıştı. Uluslararası toplum ve insan hakları savunucuları, "Sisi gibi bir diktatörün özgürlüklerden dem vuran Fransa'da karşılanmasına" tepki göstermişti.