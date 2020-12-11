Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 770, Meksika'da 671, Arjantin'de 211, Kolombiya'da 176 ve Peru'da 44, Şili'de 84 ve Ekvador'da 36 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 770 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 179 bin 765'e, 53 bin 347 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 781 bin 799'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 316 bin 371 vaka ve 43 bin 661 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 931 bin 777 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 671 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 897 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 112 bin 326'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 217 bin 126'ya ve iyileşenlerin sayısı da 896 bin 130'a yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 211 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 40 bin 431'e, 6 bin 994 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 482 bin 216'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 318 bin 187 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun süre karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 38 bin 484'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 778 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 399 bin 911'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 296 bin 420'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi yaşamını yitirdi ve 1799 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 979 bin 111'e, virüse bağlı can kaybı 36 bin 499'a, iyileşenlerin sayısı 914 bin 600'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 84 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 774’e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1662 artışla 566 bin 440'a, iyileşenlerin sayısı 540 bin 288'e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 36 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 850’ye yükseldi.

Vaka sayısının 1151 artarak 200 bin 379'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 174 bin 188 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.