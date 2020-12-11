Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) koronavirüs vakalarının artması ile hükümetin aldığı tedbirler Rum vatandaşlarını kızdırdı. Akşam saatlerinde Rum göstericiler hükümetin aldığı koronavirüs tedbirlerine destek verdiği gerekçesi ile Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Sigma TV binasına saldırdı. Göstericiler polis araçlarına da zarar verirken polis ise Sigma Tv binasına saldıran eylemcileri durdurmak için tazyikli su ile müdahale etti. Olaylı gecede 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Öte taraftan Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde son 24 saatte 3376 koronavirüs testi yapılırken, 403 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 14 bin 52'ye, ölenlerin sayısı ise 72'ye yükseldi.