Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün sabah Las Vegas yakınlarında bir kamyonun, yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grup bisikletliye arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Feci kazada, 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Aksoy Ahmet’in de aralarında bulunduğu 5 bisikletli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.