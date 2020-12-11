Kaza, dün sabah Las Vegas yakınlarında bir kamyonun, yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grup bisikletliye arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Feci kazada, 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Aksoy Ahmet’in de aralarında bulunduğu 5 bisikletli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD’deki feci kazada Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti
11.12.2020 - 15:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de bir kamyonun bir grup bisikletliye arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada, aralarında bir Kıbrıslı Türkün de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Etiketler : ABD,
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