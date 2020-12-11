Kaza, dün sabah Las Vegas yakınlarında bir kamyonun, yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grup bisikletliye arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Feci kazada, 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Aksoy Ahmet’in de aralarında bulunduğu 5 bisikletli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.