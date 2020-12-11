Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus eski Başbakanı el-Munsif el-Merzuki ve Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi, Fas ile İsrail arasındaki normalleşmeyi kınadı.

Merzuki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Bir Tunus vatandaşı ve Mağripli olarak Fas yönetiminin, yerleşimi ilhak ve Filistinlilerin haklarına dair her türlü ihlalin arttığı bir dönemde İsrail ile normalleşmesini kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Merzuki "Allah'tan başka hiçbir yardımcın ve sevenin kalmadı ey Filistin." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin danışmanı Abdulmelik el-Mihlafi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Normalleşme kınanan bir eylemden öteye gidemeyecek, Filistin halkının hakları hukuka ve vicdana bağlı kalmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Mihlafi, Fas halkının İsrail ile normalleşmeyi reddettiğine dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail'le ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.

Fas, bu kararla birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le son birkaç ay içinde diplomatik ilişki kuran dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te (Filistinliler ile İsrail arasında) imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.