Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Örs'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle çağrıldığını belirtti.

Hatibzade, açıklamasında, "Türkiye Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından çağrıldı ve sert kınama kendisine iletildi. İran'ın konuyla ilgili acil izahat beklediği kendisine bildirildi." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya hesabından "Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz" diye yazdı.

İran İletişim Bakanı hesabında “Safevi Devleti” haritasını paylaştı.

Ardından İran büyükelçisi de Türkiye tarafından çağrıldı, mesnetsiz iddialar korusunda uyarıldı.

Erdoğan "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanıldıktan sonra Aras türküsünün sözlerini okumuştu;

“Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin”

İran’ın kuzey bölgeleri Güney Azerbaycan olarak adlandırılıyor. Ülkede 35 milyon civarında Türk yaşıyor. İran Türk nüfusuna rağmen Ermenistan’ı desteklemiş, İran keskin nişancılara sınırda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i tüfeklerin dürbünüyle gözetlemişti. “Birleşik Azerbaycan” söylemi İran’ı endişeye sevk ediyor.