Fransa’da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 406 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 351 bin 372’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 306 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 57 bin 567’ye yükseldi. Ülke genelinde bin 138’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 435 kişi hastanelerde tedavi görüyor.