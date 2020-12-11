Fransa’da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 406 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 351 bin 372’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 306 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 57 bin 567’ye yükseldi. Ülke genelinde bin 138’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 435 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 306 ölüm
11.12.2020 - 23:34 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 306 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 57 bin 567’ye yükseldi.
Etiketler : fransa,koronavirüs,
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