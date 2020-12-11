Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 406 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 351 bin 372’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 306 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 57 bin 567’ye yükseldi. Ülke genelinde bin 138’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 435 kişi hastanelerde tedavi görüyor.