Dünya gündeminde karşılaştığı depremlerle tanınan Japonya, 5.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Bugün yerel saat ile 16.19'da Iwate eyaleti açıklarında kaydedilen depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Iwate ve Aomori eyaletlerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Japonya Meteoroloji Ajansı tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.
Japonya’da 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi
12.12.2020 - 11:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya’da 5.5 şiddetinde deprem meydana geldiği ve tsunami riskinin olmadığı bildirildi.
Etiketler : Japonya,
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