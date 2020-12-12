Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19), Güney Kore’de etkili olmaya devam ediyor. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 950 koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtildi. Açıklanan son verilerin ardından ülkede, Şubat ayında kayıtlara geçen 909 günlük vaka sayısından sonra en yüksek vaka sayısı görüldü. Merkez açıklamasında, vakalardan 928 kişinin yerel kaynaklı ve 22 vakanın ise yurtdışı kaynaklı olduğu ifade edildi. Güney Kore’de son verilere göre, toplam 41 bin 736 pozitif vaka bulunurken, Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 578 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 31 bin 493 kişi ise tedavisinin tamamlanmasının ardından iyileşti.

POLİS, ASKERİ PERSONEL VE DOKTORLARIN SEFERBER EDİLMESİ EMRİ VERİLDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, günlük vakalarda yaşanan rekor artışın ardından ülkenin Covid-19 pandemisindeki 3. dalga sürecini “Acil durum” olarak ifade etti. Moon yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten acil bir durum. Virüse yakalanan kişileri takip etmek ve virüsün yayılmasını engellemek için önleyici tedbirler olarak, araçlarda ve yayalara yapılan test yöntemlerini kapsamlı şekilde genişletmeyi planlıyoruz” dedi. Moon, Covid-19’un daha fazla yayılmasını engellemek için polis, askeri personel ve doktorlarının seferber edilmesi emrini verdi.

Güney Kore’de yerel vakaların yüzde 70’i, ülkenin nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan başkent Seul ve çevre illerde görülüyor. Ülkede restoranlarda ve diğer birçok işletmede sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere daha sıkı sosyal mesafe kurallarına rağmen üçüncü dalga yaşanıyor.