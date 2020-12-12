Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 33 kişinin daha Covid-19'dan hayatını kaybettiği, 1845 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 182 hastanın da iyileştiği belirtildi.

Salgının başladığı mart ayından bu yana en yüksek can kaybının bugün kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, 83 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Bugünkü can kayıplarından 13'ünün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 20'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te kaydedildiği aktarıldı.

Bakanlık, son verilerle marttan bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1062'ye, vaka sayısının 123 bin 2'ye yükseldiğini, iyileşen sayısının da 96 bin 531 olduğunu bildirdi.