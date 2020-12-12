Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Ebu Gureyb bölgesinde Irak Meclisi milletvekillerinden Talal el-Zubai ile Kerim Ebu Sode’nin korumaları arasında silahlı çatışma çıktı. İlçedeki sokakların asfaltlama çalışmaları sırasında bölgede bulunan milletvekilleri arasındaki sözlü taciz silahlı çatışmaya dönüştü.
Korumaların birbirine ateş açması bölgede paniğe neden olurken, görgü tanıkları bazı vatandaşların çatışmada yaralandığını iddia etti.
Çatışma anı çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kaydederken kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Bağdat’ta 2 milletvekili arasında silahlı çatışma çıktı
12.12.2020 - 21:11 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Meclisi’nden 2 milletvekili arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Ebu Gureyb bölgesinde Irak Meclisi milletvekillerinden Talal el-Zubai ile Kerim Ebu Sode’nin korumaları arasında silahlı çatışma çıktı. İlçedeki sokakların asfaltlama çalışmaları sırasında bölgede bulunan milletvekilleri arasındaki sözlü taciz silahlı çatışmaya dönüştü.
Etiketler : bağdat,milletvekili,
752803 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/752803.aspx
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