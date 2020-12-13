Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk koronavirüs vakalarının Mart ayında tespit edildiği, salgının haziran ve temmuzda günlük 4 bin civarında vaka sayısıyla zirveye ulaştığı Kırgızistan’da virüs etkisini sürdürüyor. Covid-19’la ilgili açıklanan son verilere göre, son 24 saatte 297 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 77 bin 356’ya yükseldi. Ülkede 398 koronavirüs hastasının daha iyileşmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 70 bin 192’ye ulaşırken, son 2 günde virüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Hastanelerde 2 bin 86 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, 2 bin 898 kişi de evinde tedavi görüyor.



Öte yandan, son bir günde 4 sağlık çalışanının test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Covid-19’a yakalanan sağlık görevlilerinin sayısı 4 bin 34’e yükseldi. İyileşen sağlık çalışanlarının sayısı ise 11 artarak 3 bin 761’e ulaştı.



Kırgızistan’da toplam bin 307 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.