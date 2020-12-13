Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovid-19 vaka sayısının 80 bini geçtiği ve günlük vaka artışının ekimden bu yana dört haneli rakamlarda seyrettiği ülkede vatandaşların büyük çoğunluğu, salgına karşı alınan tedbirlerin yeterli olmadığını düşünüyor.

Malezyalılar, hükümetin Kovid-19 aşısını onaylayan ülkelerdeki gibi aşının güvenilirliğinden emin olduktan sonra vakit kaybetmeden aşıyı onaylamasını istiyor.

Restoran sahibi Mohd Şamil Ngoh Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının faydalı olmasını umduğunu belirterek, "Malezya da dahil bütün ülkelerin aşıyı kabul edip dünyayı bu virüsten kurtarması lazım." dedi.

Malezya'nın aşıyı deneme sürecinde olan İngiltere ve Endonezya gibi ülkeleri gözlemleyip ona göre karar vermesi gerektiğini ifade eden Mohd Şamil, "Umarım bu süreç, aşıyı deneyen ülkeler için iyi geçer. Malezya hükümeti bundan sonra, hangi aşının etkili olacağına karar verip çok beklemeden aşıyı onaylamalıdır." şeklinde konuştu.

Sokak yemeği satıcısı Muhammed Nur Şefik, Malezya'nın şimdiye kadar yürüttüğü salgını önleme politikalarından memnun olduğunu ifade etti ve "Vaka artışları Selangor ve Sabah eyaletlerinde yüksek ama hükümet durumu kontrol altına almayı başarıyor." dedi.

Muhammed Nur, Kovid-19 tedbirlerinin ekonomiye zarar vermeden uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mart ayındaki sokağa çıkma yasağı bizi zor durumda bıraktı fakat şimdi kısmi sokağa çıkma yasağı var ve dükkanımızı açıp para kazanabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 aşısının Malezya'da onaylanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Muhammed Nur, "Sağlık uzmanları aşının onaylanması ve herkesin aşı olması konusunda hükümete tavsiyede bulunabilir." şeklinde konuştu.

"Malezya, Kovid-19 aşısını onaylayan ilk ülkelerden biri olabilir"

Kuryelik yapan Jepri Mat Hasan da aşının onaylanmasını doğru bulduğunu belirterek, "Aşıya dair çok farklı fikirler var. Faydalı olduğunu söyleyenler de var, yan etkileri olup sağlığa zarar vereceğini düşünenler de. Fakat ilk aşı denemelerinde böyle bir yan etki yoksa Malezya, Kovid-19 aşısını onaylayan ilk ülkelerden biri olabilir." ifadesini kullandı.

Jepri, Malezya'daki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Bence şimdiye kadar uygulanan yasaklar ve hareket kontrol emirleri gayet yerinde oldu. Halk çok memnun olmayabilir ama bu kısıtlamalar gelmeseydi daha kötü durumda olabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını başlayana kadar hava yolları şirketi Malindo Air'de müşteri hizmetleri personeli olarak çalıştığını belirten Jepri, şirketin yaşadığı gelir kaybı nedeniyle işinden olduğu için bir süredir kuryelik yaptığını söyledi.