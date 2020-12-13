Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp yöneticilerinin, dün iç sahada Stuttgart'a karşı alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Favre ve yardımcısı Manfred Stefes'in görevine son verilmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, Favre'nin yerine antrenör Edin Terzic'in sezon sonuna kadar görev yapacağı kaydedildi.

38 yaşındaki Terzic'in 2018'de Favre'nin yardımcılığına getirilmeden önce Beşiktaş ve West Ham United kulüplerinde çalıştığına işaret edilen açıklamada, Terzic'in yardımcılığını Sebastian Geppert ve Otto Ado'nun üstleneceği aktarıldı.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, bu adımı atmanın kendileri için zor olduğunu belirterek, son dönemdeki olumsuz gelişmeler nedeniyle bu sezon hedeflere ulaşılamama tehlikesinin bulunduğunu, bundan dolayı harekete geçtiklerini ifade etti.

Sarı-siyahlılar, dün oynanan Bundesliga'nın 11. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Stuttgart'a 5-1 mağlup olmuştu.

Ligde son 3 iç saha maçını kaybeden ve son 5 karşılaşmadan sadece 4 puan çıkaran Borussia Dortmund, 19 puanla 5. sırada yer alıyor.

Borussia Dortmund, İsviçreli teknik adamın görev yaptığı son iki sezonda ligi Bayern Münih'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.