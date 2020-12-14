Fransa’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 533 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 376 bin 852’ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 150 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 57 bin 911’e yükseldi. Ülke genelinde bin 146’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 608 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 150 ölüm
14.12.2020 - 00:58 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 01:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 150 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 57 bin 911’e yükseldi.
Etiketler : fransa,covid,vaka,
753030 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/753030.aspx
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