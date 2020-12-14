Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'de Walla News gazetesinin internet sitesindeki haberine göre, bilgisayar programcılığı alanında faaliyet gösteren Amital şirketi ile çalışan 40 şirkete düzenlenen siber saldırıdan firmalar etkilendi.

İnternet teknolojileri alanında adını vermek istemeyen bir yetkiliden yapılan açıklamada, siber saldırının arkasında bir devlet ya da düşman unsurların olabileceği" kaydedildi.

Sitede, Amital şirketinin gümrüklerde hizmet veren firmalara program pazarladığı dolayısıyla siber saldırıdan dolayı İsrail'e gelecek kargoların gümrük işlemlerinde bir aksama yaşanmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Saldırıya ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.