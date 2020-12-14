Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Eliz Orban adındaki kadın, kocası ve 2 yaşındaki kızları Edeline ile birlikte United Airlines hava yolu şirketinin Colorado’dan Newark’a iç sefer yapacak uçağına bindi. Anne ve babası çift maske takarken Edeline, ısrarla maske takmayı reddetti. Bir görevli gelerek çiftten uçaktan inmelerini istedi. Şaşıran ve “Şaka mı yapıyorsunuz?” diyen çiftin, maskeyi çocuğun ağzı üzerinde tutarak görevliyi ikna etmeye çalışması işe yaramadı. Şirket politikasına göre, 2 yaşının üzerindeki herkes maske takmak zorunda. Uçaktan zorla indirilişlerini filme alan Orban, gözyaşları arasında bunu Instagram’da yayımladı. Görüntü 5,9 milyon kişi tarafından seyredildi. United Airlines, olay hakkında soruşturma başlattı.