ABD’de Eliz Orban adındaki kadın, kocası ve 2 yaşındaki kızları Edeline ile birlikte United Airlines hava yolu şirketinin Colorado’dan Newark’a iç sefer yapacak uçağına bindi. Anne ve babası çift maske takarken Edeline, ısrarla maske takmayı reddetti. Bir görevli gelerek çiftten uçaktan inmelerini istedi. Şaşıran ve “Şaka mı yapıyorsunuz?” diyen çiftin, maskeyi çocuğun ağzı üzerinde tutarak görevliyi ikna etmeye çalışması işe yaramadı. Şirket politikasına göre, 2 yaşının üzerindeki herkes maske takmak zorunda. Uçaktan zorla indirilişlerini filme alan Orban, gözyaşları arasında bunu Instagram’da yayımladı. Görüntü 5,9 milyon kişi tarafından seyredildi. United Airlines, olay hakkında soruşturma başlattı.
Amerikalı çift, 2 yaşındaki çocukları maske takmadığı için uçaktan indirildi
14.12.2020 - 12:10 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de Eliz Orban isimli kadın, kocası ve 2 yaşındaki kızları Edeline ile birlikte seyahat etmek üzere uçağa bindi. 2 yaşındaki kız çocuğu ısrarla maske takmayı reddedince aile, uçaktan indirildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : aile,kız,çocuk,maske,
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