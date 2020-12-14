Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Kent şehrinde 38 yaşındaki Jodie Crews ile 8 yaşındaki kızı Isabella, sahilde taşlaşmış bir cisim buldu. Anne-kız, fosil zannettikleri cismi evlerine getirdi. Jodie, cismin fotoğraflarını çekip arkeologlara gönderdi, hiçbiri bunun ne olduğunu açıklayamadı. Bazıları da cismin balina kusmuğu olduğunu söyledi. Jodie, balina kusmuğu oldukça değerli bir ürün olduğu için cismi tavaya koyup ısıttı. Cisim bir anda ateş topuna dönerken kızı çığlık atarak arka kapıya koştu, kadın da el bombasını maşayla uzaktan tutarak mutfak lavabosuna attı.

Jodie, daha sonra köpekleri ve kedilerini evden çıkarırken bombanın patlamasıyla evde küçük çaplı zarar meydana geldi. Anne ve kızı büyük bir faciaya yol açabilecek olayı yara almadan atlatırken, bombanın 2. Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu belirlendi.