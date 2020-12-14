Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’daki İngiliz askerleri, işlerini kolaylaştırsın diye Afgan mütercimler istihdam ediyor. Taliban’la mücadelede İngiltere kuvvetlerine yardım eden bu insanlar, görev sonunda tehlikeli bir durum altında kalıyor. Hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek İngiltere hükümetinden yardım isteyen Afgan mütercimler, merkezi Kabil’de bulunan Tehdit Soruşturma Birimi’ne müracaat ediyor. Bu kurumun görevi, hayatı tehlikede olan insanların ya İngiltere’ye sığınmalarını sağlamak ya da ülke içinde yer değiştirmeleri için onlara maddi yardım temin etmek. Yeni yayımlanan bir rapor, Afgan görevlilerin hayatlarının tehlikede olduğunu ispatlamalarının “imkansız” olduğunu gösteriyor. Bu kurumda çalışmış eski bir İngiliz asker, mütercimlere “haksız engeller” çıkarıldığını ve “asıl gayenin, bunları soruşturma altına almak” olduğunu ifade etti. Daily Mail gazetesi de şimdiye kadar bu kuruma 600’den fazla başvuru olduğunu, tek bir kişiye bile İngiltere’de sığınma hakkı verilmediğini bildirdi. Bu kurum yetkililer tarafından hep İngiltere’nin Afganistan’daki sorumluluklarını yerine getirdiğinin bir ispatı olarak gösteriliyordu.