Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üzücü teşhis, Alix ve karısı Mel’i şoke etti. Alix, önümüzdeki hafta eski 7 ragbi oyuncusuyla birlikte ihmal suçlamasıyla ragbi idaresi aleyhine dava açacak. Çok sevdiği sporun güvenli bir şekilde yapılmasının sağlanmasını isteyen Alix, sporda beyin sağlığı ile benzer durumdaki ailelere destek konularında çalışmalara başladı. Alix, en büyük hayalinin, 16, 12 ve 2 yaşlarındaki üç kızının mürüvvetlerini görmek olduğunu söyledi.