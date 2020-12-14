Üzücü teşhis, Alix ve karısı Mel’i şoke etti. Alix, önümüzdeki hafta eski 7 ragbi oyuncusuyla birlikte ihmal suçlamasıyla ragbi idaresi aleyhine dava açacak. Çok sevdiği sporun güvenli bir şekilde yapılmasının sağlanmasını isteyen Alix, sporda beyin sağlığı ile benzer durumdaki ailelere destek konularında çalışmalara başladı. Alix, en büyük hayalinin, 16, 12 ve 2 yaşlarındaki üç kızının mürüvvetlerini görmek olduğunu söyledi.
Eski ragbi yıldızına 41 yaşında bunama teşhisi konuldu
14.12.2020 - 14:07 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gallerli eski uluslararası ragbi oyuncusu Alix Popham son zamanlarda öfke patlamaları ve hafıza kayıpları yaşıyordu. 41 yaşındaki eski sporcuya nisan ayında travmatik beyin hasarı ve erken başlamış bunama teşhisi konuldu.
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753157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/753157.aspx
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