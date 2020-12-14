Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik Adam, Enola Holmes gibi filmlerde adından söz ettiren başarılı İngiliz oyuncu Henry Cavill, The Witcher dizisinin çekimleri sırasında yaralandı. İlk sezonu ile büyük ses getiren dizi için saldırı eğitimi alan aktör, bacağından yaralandı. Daha önce pandemi sebebiyle aksayan çekimlerin, 37 yaşındaki aktörün yürüyüşünde bozukluk meydana gelmesi sebebiyle tekrar durdurulduğu öğrenildi.