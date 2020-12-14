Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Devlet Televizyonu ARD, koronavirüse karşı aşıdan sonra, normal tedavi sürecini sürdürecek ilaç geliştirildiğini duyurdu. İlacı geliştiren biyoteknoloji firması Formycon, acil kullanım için gerekli başvuruları yaptı.

İLAÇ KORONAVİRÜSÜ TAMAMEN BLOKE EDİYOR

Bu ilacın, aşılanamayan, aşı sonrası yeniden hastalanan ya da antikor üretmeyen ve çeşitli nedenlerle ilaçla tedavi edilmesi gerekenler için büyük bir umut olduğu belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilacın Covid-19'u (SARS CoV-2) tamamen bloke ettiği aktarıldı.

İLAÇ VİRÜSÜN MUTASYONLARA UĞRAMIŞ HALİNE KARŞI DA ETKİLİ

Geliştirilen ilaç, hücrelerin bu virüsle enfekte olmasını tamamen engelliyor ve virüsün vücuda girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerini kullanıyor. İlaç tam olarak koronavirüslere etkin bir şekilde bağlanan ACE2 antikor füzyon proteininin geldiği yerde etkili oluyor. Bir anlamda koronavirüsün geliş kapılarına kapatıyor. İlacın, virüsün mutasyonlara uğramış haline karşı da etkili olduğu açıklandı.

Fromycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, ARD televizyonu haber bülteni Tagesschau'ya yaptığı açıklamada, artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını açıkladı.

"GELECEKTEKİ KORONAVİRÜS SALGINLARI BU ŞEKİLDE ÖNLENECEK"

Brockmeyer, ilacın bu aşamada çözüm olduğunu belirterek, "Antikorlar, SARS CoV-2 virüsünün yüzeyindeki çok özel bölgelere yöneliyor. Ancak bunları etkisiz hale getirmek için virüsün küçük bir mutasyonu yetiyor. Bu ilaçla, virüsün hücrelere nüfuz etmek için kullandığı giriş kapısını bloke ediyoruz. Bu da mutasyonlara karşı maksimum koruma sağlıyor. Gelecekteki koronavirüs salgınları bu şekilde önlenecek" diye konuştu.

EN ERKEN TARİH 2022

İlacı geliştiren şirket, ABD ilaç onay merkezi ve Avrupa Birliği onay merkezi ile temasa geçtiklerini ve hızlı onay için sürecin yürütüldüğünü açıkladı. Ancak en hızlı onay bile ilacı ancak 2022 başlarında piyasaya sürebileceklerini gösteriyor.

"AŞILANMA ZATEN YILLAR ALACAK"

ARD'nin, "O zaman çok geç olmayacak mı?" sorusuna ise Brochmeyer, "Dünyada nüfusun yüzde 50 ile 60'ının aşılanması zaten yıllar alacak. 10 yıl sonra bile aşılanmamış, aşılansa da yeniden bu hastalığa yakalanan milyonlarca kişi olacak. Şu anda bu kişileri tedavi için başka seçenek de yok. Biz ilaçla hastalıkların oranını düşürürsek, virüs tehdidinin çoğu da kaybolur" diye cevap verdi.