Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karantina süresinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığı ülkede, bugün itibarıyla kafe ve restoranlar ile tüm mağazalar kepenk kapattı. Ülkede sadece market ve eczaneler açık kalırken, diğer mağazalardan bazıları internet üzerinden satış uygulamasına geçti.

Bugün ayrıca, sokağa çıkışlarda SMS'le izin uygulaması da yeniden devreye sokuldu. Vatandaşlar, market ve eczane alışverişi, gezme ve hastane ihtiyaçları için süresi 3 saat olarak belirlenen SMS izni alarak sokaklara çıkabildi.

18 Ocak'a kadar geçerli olacak yeni uygulamanın başlamasıyla kentin normal zamanlarda kalabalık olan meydanlarının ıssızlaştığı, caddelere sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Trafikteki araç sayısında da azalma yaşanırken, güvenlik güçleri SMS izinlerini kontrol etmek için denetimler yaptı.

Belirli caddelere kontrol noktaları kuran polisler, araçları tek tek denetleyerek SMS izni olmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sokaklara çıkan vatandaşların, açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı kuralına uyduğu görüldü.

Azerbaycan'da dün açıklanan verilere göre, ülkede 175 binden fazla Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle toplam 1922 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısının 4 binin üzerine çıktığı ülkede, 60 binden fazla Covid-19 hastasının tedavisi sürüyor.