Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin kendini karantinaya almasının ardından ülkede artan korona virüs vakalarına karşı yeni kararlar alındı. KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni tedbirleri açıklandı. KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni kararlarla, hem otellerde hem de sokaklardaki yılbaşı kutlamaları yasaklanırken KKTC'ye gelişlerde karantina süreleri 10 güne çıkarıldı. Karantinasız girişlerin süresiz olarak durdurulmasının yanı sıra Güney’de Rum Yönetiminde eğitim gören ve çalışanların geçişleri de askıya alındı.



KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı tedbirler Resmi Gazete’de yayınlamasının ardından yürürlüğe girecek.



7 günlük karantina süresi 10 güne çıkartıldı

Daha önce ülkeye girişte uygulanan 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarıldı. Yurtdışından gelip, ülkeye giriş yapacak kişiler son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile ülkeye giriş yaparak 10 gün karantina uygulamasına tabi olacak. Karantina bitiminde PCR testleri yapılacak.



Karantinasız girişler süresiz olarak durduruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan ve daha önce de bildirilen, KKTC’ye düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili kararın süresiz olarak uzatılmasına karar verildi.



Güney’de çalışan ve eğitim görenler de dahil Güney’e geçişler 25 Aralık’a kadar durduruldu

KKTC’de ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim gören ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişiler de dahil olmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih de dahil) Güney Kıbrıs’a geçişlerinin durdurulmasına karar verildi.



Taksiciler de geçemeyecek

Güney’e geçiş yapmak isteyen taksi şoförlerinin yolcu taşımak da dahil olmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih de dahil) KKTC’ye karantinasız girişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.



Otellerdeki yılbaşı kutlamaları yasaklandı

5- 15 Aralık 2020 tarihinden 1 Ocak 2021 tarihine kadar (her iki tarih de dahil) restoranlarda ve otellerde yapılacak olan yılbaşı kutlamaları/ eğlenceleri yasaklandı. Meyhane, bar, gece kulübü ve benzeri eğlence yerleri de 15 Aralık 2020’den 25 Aralık 2020’ye kadar kapatıldı.



Kafe ve restoranlar, kurallara uymaları halinde açık kalacak

Kafe ve restoranlar ise daha önce belirtilen kurallar kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları kaydıyla açık kalacak. Bu kapsamda 6 kişiyi aşmayan masa düzeni ile masalar arası en az 1 buçuk metre olacak şekilde; sandalyeler arası 60 santim olacak şekilde gerekli oturma düzeninin sağlanması gerekecek. Bu kurallara uymadığı tespit edilen kafe ve restoranlar Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında cezai işlem görecekler.



8- 5 Eylül 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren taşımacılık sektörüne ilişkin tedbirlerin halen daha uygulanmıyor. Bu nedenle 15 Aralık 2020’den itibaren otobüs, minibüs, taksi ve benzeri taşımacılık yapan araçların şoför mahallini aparat ile yolculardan ayırmayan araçların haklarında cezai işlem başlatılması uygun görülmüştür. Tüp bebek tedavisi nedeniyle KKTC’ye giriş yapan kişilerin 10 günlük karantina sürelerini tamamlamadan karantina merkezlerinden ayrılamayacak.

Öte yandan, sokakta yapılacak yılbaşı ve benzeri her türlü eğlence faaliyetleri 1 Ocak 2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verildi.



24 Aralık’ta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeniden toplanarak alınan kararlar yeniden değerlendirecek.