Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, aralarında 2014 yılında esir alınan Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev'in de olduğu Azerbaycanlı esirlerin bugün öğle saatlerinde Bakü'ye getirildiği bildirildi. Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev, 2014 yılında Kelbecer’de ailelerinin mezarlarını ziyarete giderken Ermenistan askerleri tarafından esir alınmıştı.