Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, aralarında 2014 yılında esir alınan Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev'in de olduğu Azerbaycanlı esirlerin bugün öğle saatlerinde Bakü'ye getirildiği bildirildi. Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev, 2014 yılında Kelbecer’de ailelerinin mezarlarını ziyarete giderken Ermenistan askerleri tarafından esir alınmıştı.
Ermenistan 6 sene esir tuttuğu 2 Azeri'yi iade etti
14.12.2020 - 18:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan, 6 senedir esir tuttuğu Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyev'ı Azerbaycan’a iade etti.
Etiketler : ermenistan,azerbaycan,esir,
753215 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/753215.aspx
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