Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın ilk tescil edilen Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı ile ilgili yeni veriler paylaşıldı. Daha önce gönüllülere uygulanarak 1’inci ve 2’inci faz sonuçları yayınlanan aşının 3’üncü faz verileri kamuoyuna açıklandı. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko, aşıyı geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dimitriev ve Gamaleya Merkezi Direktör Yardımcısı Denis Logunov telekonferans yoluyla toplantı yaparak son verileri değerlendirdi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu tarafından yayınlanan rapora göre, faz 3 testlerinde Sputnik V'in yüzde 91.4 oranında etkinlik gösterdiği belirtildi. 22 bin 714 gönüllü üzerinde test edilen Sputnik V aşısının ağır vakalarda yüzde 100 oranında etki sağladığı aktarıldı.

Faz 3 sonuçları ile ilgili açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "Gamaleya Araştırma Merkezi'nin aşısının etkinliğiyle ilgili yeni veriler umut verici. Bugün salgının sona ermesinin ancak tüm küresel nüfusun toplu aşılanmasıyla mümkün olduğu herkes için açık hale geldi. Bu bağlamda yabancı düzenleyici kurumların ve uluslararası kuruluşların hedefi, her ülkedeki insanlar için Sputnik V aşısı da dahil etkili ve güvenli aşılara eşit erişim sağlamak olmalıdır" dedi.

Sputnik V’in 1’inci faz sonuçlarında yüzde 92, 2’inci faz sonuçlarında ise yüzde 91,4 oranında etkinlik sağladığı açıklanmıştı.