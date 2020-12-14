Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn'ün Barzani'yi aradığı ve ikilinin Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, her iki tarafın, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'nın siyasi yapılanması olan Tevdem ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında yönetimin paylaşılması, siyasi farklılık ve özgürlüğü geliştirecek diyaloğun önemini vurguladıkları kaydedildi.

Barzani'nin SDG'nin PKK'nın etkisinden çıkması gerektiğini, SDG'ye gönderilen askeri yardımlardan artık PKK'nın faydalanmasının engellenmesine vurgu yaptığı aktarıldı.

Barzani'nin görüşmede ayrıca, PKK'nın gece saatlerinde Duhok'un Amedi ilçesindeki Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığı, son dönemde 3 Peşmerge ve 1 polisin örgüt tarafından öldürüldüğünün altını çizdiği kaydedildi.