Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 63 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 379 bin 915’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 372 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 58 bin 282’ye yükseldi. Ülke genelinde bin 159’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 722 kişi hastanelerde tedavi görüyor.