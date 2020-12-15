Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk’te bulunan '4. Şehir Kliniği'ni ziyaret etti. Koronavirüs teşhisi konulan hastaların tedavi edildiği hastane ziyaretinde özel koruyucu tıbbi kıyafet giyen ve maske takan Lukaşenko kendisin eşlik eden hastane yöneticileri ve doktorlarla hastaları ziyarete başladı. Hastaların odalarına giren Lukaşenko hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de ülkenin hastane yatırımlarından memnun olup olmadıklarını sordu.

Hastane Başhekimi Vatslav Yanuşho odaları gezerken hastaneyle ilgili bilgiler aktardı. Hastanenin toplam yatak kapasitesinin 888 olduğunu söyleyen başhekim şu an 70 koronavirüs hastasının hastanede tedavi altında bulunduğunu belirtti. Bu sırada yaşlı bir kadının tedavi altında olduğu bir odaya giren Lukaşenko burada kadına sağlık durumunu sordu. Kadın ise ciğerlerinin iyi durumda olmadığını söyledi. Konuşmakta güçlük çeken kadına Lukaşenko ve beraberindekiler su uzattı. Kadının yatağına uzanmasına da yardımcı olan Lukaşenko, “Hızlıca iyileşeceksin” dedi. Hasta kadın bir süre sonra Lukaşenko’ya kim olduğunu sordu. Lukaşenko yüzündeki maskeyi indirerek kendisini gösterdi. Hasta kadın Lukaşenko’yu tanıdıktan sonra Lukaşenko koronavirüs hastası kadının ellerinden tutarak oldukça yakınlaştı.

Doktorlar, Lukaşenko’yu uyarmadı

Gülüşmelerin yaşandığı anlarda hiçbir doktor Lukaşenko’yu uyarmazken tehlikeli yakınlaşma ve maske indirme anları ülkede gündem oldu. Birçok kişi Lukaşenko’nun karantina altına alınması gerektiğini savunurken Lukaşenko tepkilere aldırış etmeyerek bugün Mogilyov kentine çalışma gezisine başladı.

Belarus’ta son 24 saatte bin 853 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. 1321 kişi iyileşirken 10 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 162 bin olurken ülkede koronavirüs sebepli toplam ölü sayısı 1273’e yükseldi.