Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 çocuk annesi Janice, kanser tedavisi sırasında bir deri bir kemik kaldı, mide bulantıları, sürekli yorgunluk ve baş dönmeleri çekti. Durumunda herhangi bir iyileşme emaresi görülmeyince hasta Londra’daki Guy’s Hospital’a sevk edildi. Hastanede yapılan muayenede kadının kanser hastası olmadığı belirlendi. Vücudunda çok fazla alyuvar üreten kanser dışı bir rahatsızlık görülen kadın, uygun tedavilerle sağlığına kavuştu. Janice, iyileştikten sonra yanlış teşhiste bulunan East Kent Hospitals’tan şikayetçi oldu. Hastadan özür dileyen hastane yönetimi, hastaya 76 bin sterlin (790.000 TL) tazminat ödedi, olay mahkemeye başvurulmadan anlaşmayla sonuçlandı.