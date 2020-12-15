Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı kozmonotlar, Rusya’nın şimdi mevcut olmayan Mir Uzay İstasyonu’na meyve suyu görünümünde alkollü içki soktuğu itirafında bulundu. Bazı kozmonotlar da içkiyi kitap içine gizleyip istasyona sokmuş. Kozmonot Igor Volk, kendisi ve beraberindeki mürettebatın, alkollü içki taşıdıkları anlaşılmasın diye uzay yolculuğu öncesinde kilo verdiklerini ifade etti. 1960’larda bir grup kozmonotun, Mir Uzay İstasyonu’nda “konyak partisi” verirken çekilmiş fotoğrafları da var. Uzayda alkol, içindeki ana madde etanolün, hassas teknik cihazlara zarar verebileceğinden dolayı yasak. Alkolün, istasyondaki su arıtma sistemine de zarar verebileceği belirtiliyor. Alkol ihtiva eden ağız gargarası, el dezenfektanı ve parfüm de yasak. Chris Carberry tarafından yazılan Uzayda Alkol isimli kitapta Rus uzay ajansı Roscosmos’un bu tür ihlalleri görmezden geldiği ifade ediliyor. Mir, insanlığın uzayda uzun süre düzenli olarak içinde yaşadığı ilk uzay araştırma istasyonudur.