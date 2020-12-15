Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Joe, her gün YouTube’daki kanalına çevrimiçi beden eğitimi dersleri yükledi. Büyük ilgi gören dersler, halkın yüzde 72’si tarafından seyredildi ve evde tatbik edildi. YouTube kanalında 2,6 milyon abonesi bulunan 2 çocuk babası Joe, bir kere canlı sınıfta bir milyona yakın izleyici çekerek Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmiş durumda. 6 milyon sterlinlik servete sahip Joe, ülkede 2020 senesinin en başarılı YouTuber’ı seçildi.