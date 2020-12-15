Joe, her gün YouTube’daki kanalına çevrimiçi beden eğitimi dersleri yükledi. Büyük ilgi gören dersler, halkın yüzde 72’si tarafından seyredildi ve evde tatbik edildi. YouTube kanalında 2,6 milyon abonesi bulunan 2 çocuk babası Joe, bir kere canlı sınıfta bir milyona yakın izleyici çekerek Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmiş durumda. 6 milyon sterlinlik servete sahip Joe, ülkede 2020 senesinin en başarılı YouTuber’ı seçildi.
Karantina İngiliz YouTuber’a yaradı, beden eğitimi videolarıyla servet kazandı
15.12.2020 - 14:00 | Son Güncelleme: 15.12.2020 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de “Vücut Koçu” olarak adlandırılan Joe Wicks (35), koronavirüs sebebiyle ülkede uygulanan karantinayı fırsat olarak kullandı.
Etiketler : Joe Wicks,youtube,
753372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/753372.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER