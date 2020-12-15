Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde bir binadaki güvenlik kamerası, polis vahşetini gözler önüne serdi. Askeri polis gücü memurları Jorge Custódio ve Júlio Ferreira, motosikletli gençler Jordan Natividade (18) ve Edson Arguinez Jr’ı (20) durdurduktan sonra ateş ederek öldürdü. Cesetler daha sonra yol kenarında bulundu. Cesetlerin üzerinde darp ve kurşun izleri bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, Custódio ve Ferreira’yı yakalayarak tutukladı. Halk, “Güvenliğimizi sağlaması gereken polis iki gencimizi öldürdü” diye tepki gösterirken, askeri polis gücü sözcüsü Binbaşı Ivan Blaz da bölgenin güvensiz bir yer olduğunu ama bunun yapılanı mazur göstermeyeceğini ifade etti.