Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç’te Kuzey Kutup Dairesi’nin 200 km kuzeyindeki Jukkasjarvi köyünde 1989’dan beri her sene tamamen kar ve buzlardan Buz Otel (Icehotel) yapılır.

Otel, ziyaretçilerini ağırladıktan sonra, havaların ısınmasıyla eriyerek yok olur. Bu sene de her zamanki ihtişamıyla Icehotel 31 inşa edildi.

24 İsveçli sanatçı, otelde misafirleri dış dünyadan tamamen uzaklaştıracak konseptte süitler hazırladı. Otelin 21 Nisan 2021’e kadar ayakta kalması planlanıyor. Bölgede bir de senenin her günü misafir ağırlayacak Icehotel 365 var.