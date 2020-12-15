Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD’de vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastanesi Derneği'nin son verilerine göre, ABD’de korona virüs salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 1 milyon 640 bin çocuğa Covid-19 teşhisi konduğu belirtildi. AAP, 3-10 Aralık tarihleri arasında toplam 178 bin 823 çocukta Covid-19 tespit edildiğini ve bunun en yüksek haftalık artış olduğunu aktardı.

ABD’de 26 Kasım'dan 10 Aralık'a kadar çocuklar arasındaki Covid-19 vakalarında yüzde 23 artış oldu. Çocuklar, ABD’deki toplam vaka sayısının yüzde 12,2'sini oluşturuyor. APP’ye göre, ABD’de 100 bin çocuk başına 2 bin 179 vaka bildiriliyor.

APP, rapor edilen toplam hastaneye yatışların yüzde 1,2’si ile 2,9'unu ve tüm Covid-19’a bağlı ölümlerin yüzde 0 ile 0,21'ini çocuklar oluşturduğunu açıkladı. APP, "Şu anda, Covid-19'a bağlı şiddetli semptomlar çocuklar arasında nadir görülüyor. Ancak, pandeminin çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkileri üzerine acil olarak daha fazla veri toplamaya ihtiyaç var. Virüsün uzun vadede enfekte çocukların fiziksel sağlıklarının yanı sıra duygusal ve zihinsel sağlıklarına etkileri araştırılmalı” açıklamasında bulundu.

ABD’de toplam vaka sayısı 16 milyon 993 bin 506’ya, toplam can kaybı ise 309 bin 46’ya ulaştı.