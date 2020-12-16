Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele eden ülkelerden Güney Kore, salgının başlangıcından bu yana ülkede uygulanan sıkı tedbirler ile salgının yayılmasını kontrol altında tutmayı ve vaka sayısındaki artışı durdurmayı başarmıştı. Sonbaharda ortaya çıkan ikinci dalga ve şu anda etkisini gösteren üçüncü dalganın ortaya çıkması ile vaka sayısında tekrar artış yaşanmaya başladı. Güney Kore’de son 24 saat içinde bin 78 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 45 bin 442’ye ulaştı. Son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 612’ye ulaştı. Elde edilen son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu. Covid-19 vaka sayılarının bu hafta içerisinde bin 200’e ulaşabileceği öngörülürken, son 3 gün içerisinde ikinci kez bin vaka limitinin aşılması ile ülkede alarm verildi.

Vatandaşlar ücretsiz olarak test yaptırabilecek

Güney Kore Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgını önlemek için yeni tedbirler alınmasının gündemde olduğu kaydedilerek, bu konudaki ilk adımın, herhangi bir semptom göstermese dahi hastalığı taşıyan kişilere ulaşmak olduğu belirtildi. Bakanlığın yayınladığı bülten ile vatandaşlara yeni açılan test merkezleri hakkında bilgi verilirken, isteyen herkesin evlerine en yakın merkezde ücretsiz olarak test yaptırabileceği bildirildi. Bültende, testlerin herhangi bir kişisel bilgi paylaşılmadan yaptırılabileceği de belirtildi.

Seul’de 3. seviye henüz hayata geçirilmedi

Hükümet, en çok vaka sayısının görüldüğü başkent Seul’de en sıkı önlemlerin alınmasını öngören 3. seviyeyi henüz hayata geçirmedi. Kentteki esnafı ve küçük işletmeleri korumak için alınan bu kararın, vaka sayılarının düşüşe geçmemesi durumunda iptal edilmesi bekleniyor.

En üst seviye olan 3. seviye önlemleri kapsamında 10 kişiden fazla toplanmalara izin verilmiyor. Okullar kapatılırken, iş yerlerine sınırlı sayıda kişinin gitmesine izin veriliyor.