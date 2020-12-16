Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dale, 110 kilometrelik deniz yolculuğundan sonra 40 kilometre de yürüyerek sevdiği Jessica Radcliffe’ın Douglas’taki evine ulaştı. Dale’in 40 dakika sürmesini planladığı seyahat, kötü hava şartları sebebiyle 4,5 saat sürdü. İskoçyalı aşığı bu maceralı seyahate, pandemi tedbirleri sebebiyle adanın tüm geliş gidişleri sıkı kontrole tabi tutmasının yönelttiği açıklandı. Dale, adaya gelmek için defalarca teşebbüste bulunmuş, izin verilmeyince bu yola başvurmuş. Mahkeme, sadece kendisini değil tüm adayı tehlikeye soktuğu için Dale’i 4 hafta hapse mahkum etti. Karar, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Twitter’da bazı kullanıcılar “Bu adam hapsi değil madalyayı hak ediyor” derken bazıları da genç aşığa “hapis değil şövalyelik” verilmesini istedi. Bazı kullanıcılar da “Kötü havada botla bile gidilemezken adam jet ski ile gitmiş. Yaptığı aptalca ama aşkı göstermenin en güzel yolu” yorumunda bulundu.