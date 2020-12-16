Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın başlamasıyla bir genelge yayımlayan Mossyrock Belediye Başkanı Randall Sasser, “anayasal haklardan dolayı” karantina kararına uymayacaklarını açıkladı. 2010’daki nüfus sayımına göre kasabada 759 kişi yaşıyor ve 30 işletme var. Sasser, Lewis ilçesinde bağlı oldukları 3. Bölge’de 23 bin kişilik nüfusta 80 civarında koronavirüs vakası olduğunu belirterek bu işletmelerin işlerini kısıtlamanın haksızlık olacağını savunuyor. Washington eyaleti, koronavirüs tedbirlerine uyulmamasına büyük para cezaları uyguluyor. Kasabada ise ne kimse maske takıyor ne de sosyal mesafeye uyuyor. Kasabada tüm dükkanlar açık. Eyalette restoranlar kapalıyken kasabada aksine insanlar, gelir elde etmeleri için restoranda yemek yemeğe teşvik ediliyor. Maskesiz yüzlerce kişi de meydanda toplanarak “Hürriyet Toplantısı” düzenledi. Mossyrock, böğürtlen festivaliyle ünlü. Festival her sene 5.000 kadar turist çekerken bu seneki etkinlik Covid-19 sebebiyle iptal edildi.