Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonunda hayvan hakları kuruluşu Four Paws International, Jambolina için devreye girdi. Kırım’daki evinden alınan ayı, 4 gün süren, 2.400 kilometrelik yolculukla İsviçre’ye, Arosa Ayı Koruma Bölgesi’ne getirildi. Four Paws International’dan Katharina Braun, “Jambolina dünyanın en yalnız ayısı. Koronavirüsten dolayı sirkler kapandığı için marttan beri gösterilerde kullanılmıyordu. Büyük ihtimalle sahibi artık ona tahammül edemeyecek ve onu itlaf edecekti” dedi. Braun, koronavirüs döneminde sıkı kısıtlamalar dolayısıyla ayıyı nakletmekte büyük güçlükler çektiklerini ifade etti. İsviçre’deki merkezin çalışanları öncelikle Jambolina’nın kış uykusuna yatmak isteyip istemeyeceğini belirleyecek. Hayvanın esarette hiç kış uykusuna yatmadığı sanılıyor. Dişleri çok kötü durumda çıkan ayı, sağlık kontrollerinden sonra diğer ayıların arasına bırakılacak.