Leikovic, 40 yaşındaki annesini öldürdükten sonra cinayetin izlerini temizleyerek erkek arkadaşıyla buluşmaya gitti. Feci olayın ardından tutuklanarak mahkemeye çıkarılan fenomenin cinayetin tek şüphelisi olarak yargılanacağı öğrenildi.
Genç kızın amcası olayla ilgili yaptığı açıklamada “Praskovya kızını çok severdi. Elinden geldiği kadar onunla zaman geçirirdi. Polis, Anna’nın ana şüpheli olduğunu bana iki saatte söyleyebildi. Bunu hayal edemiyorum” ifadelerine yer verdi.
Sosyal medya fenomeni annesini katletti
16.12.2020 - 16:48 | Son Güncelleme: 16.12.2020 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Moldovalı sosyal medya fenomeni Anna Leikovic işlediği cinayetle Rusya’nın gündemine oturdu. 21 yaşındaki fenomen uyuşturucu tedavisi görmesi için baskı yapan annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Leikovic, 40 yaşındaki annesini öldürdükten sonra cinayetin izlerini temizleyerek erkek arkadaşıyla buluşmaya gitti. Feci olayın ardından tutuklanarak mahkemeye çıkarılan fenomenin cinayetin tek şüphelisi olarak yargılanacağı öğrenildi.
Etiketler : sosyal medya,fenomen,anne,cinayet,
753592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/753592.aspx
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