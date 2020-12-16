Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Leikovic, 40 yaşındaki annesini öldürdükten sonra cinayetin izlerini temizleyerek erkek arkadaşıyla buluşmaya gitti. Feci olayın ardından tutuklanarak mahkemeye çıkarılan fenomenin cinayetin tek şüphelisi olarak yargılanacağı öğrenildi.

Genç kızın amcası olayla ilgili yaptığı açıklamada “Praskovya kızını çok severdi. Elinden geldiği kadar onunla zaman geçirirdi. Polis, Anna’nın ana şüpheli olduğunu bana iki saatte söyleyebildi. Bunu hayal edemiyorum” ifadelerine yer verdi.